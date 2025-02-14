الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

الوكالة الذرية: انفجارات في محيط محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا

محطة تشيرنوبل
محطة تشيرنوبل

 أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رصدها لانفجارات خلال الليلة الماضية في محيط محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا.

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن القياسات أظهرت بقاء مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية، دون تسجيل أي ارتفاع يشكل خطرًا على السلامة العامة. 

 

وأوضحت الوكالة أنها تتابع الموقف عن كثب، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن المنشآت النووية في المنطقة.

 

الناتو: أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يكون مستداما

 قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس الخميس، إن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يكون مستداما.

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "يجب مشاركة أوكرانيا في جميع المحادثات بشأن مستقبلها".

 

لقاء ترامب وبوتين في السعودية

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

وأضاف ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا للقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين.

 

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي.

 

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