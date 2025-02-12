البيت الأبيض: إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنّ إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

اتصال ترامب وبوتين وزيلنسكي



وذكرت، أنّ الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب ستحمي الأمن القومي الأمريكي، مشيرةً، إلى أنّ اتصال ترامب مع بوتين وزيلينسكي كانا جيدين للغاية.

رسوم جمركية على واردات الفولاذ



وأوضحت، أنّ ترامب يسعى لفرض رسوم بنسبة 25% على واردات الفولاذ، مشيرةً، إلى أنّ حرية التعبير في أمريكا أحد الأمور الهامة على جدول أعمال ترامب.

وعقب كشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، كشفت الرئاسة الأوكرانية عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس وترامب.

اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الأوكراني



وأكد سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني للصحفيين حدوث هذه المكالمة، فيما أوضح دميترو ليتفين أحد مساعدي زيلينسكي أنها "انتهت لتوها".

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن الاتصال الهاتفي بين زيلينسكي وترامب، استغرق ساعة تقريبا.

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