بعد التفاهمات مع بوتين، اتصال هاتفي مدته ساعة كاملة بين ترامب والرئيس الأوكراني

عقب كشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، كشفت الرئاسة الأوكرانية عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس وترامب.

اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الأوكراني

وأكد سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني للصحفيين حدوث هذه المكالمة، فيما أوضح دميترو ليتفين أحد مساعدي زيلينسكي أنها "انتهت لتوها".

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن الاتصال الهاتفي بين زيلينسكي وترامب، استغرق ساعة تقريبا.

وقال ترامب، عبر منصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد تحدثت للتو مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.. جرت المحادثة بشكل جيد للغاية".

ترامب يعلن تفاصيل اتصاله مع بوتين و زيلينسكي

وأضاف ترامب "إنه، مثل الرئيس بوتين، يريد تحقيق السلام.. ناقشنا مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالحرب، ولكن بشكل أساسي الاجتماع الذي يتم التحضير له يوم الجمعة في ميونيخ، حيث سيقود نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو الوفد".

بوتين وترامب، فيتو

وتابع قائلا: "آمل أن تكون نتائج هذا الاجتماع إيجابية.. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الحرب العبثية، التي شهدت موتًا ودمارًا هائلًا وغير ضروري على الإطلاق.. حفظ الله شعب روسيا وأوكرانيا!".

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وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه اتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أول اتصال من نوعه بين رئيسي أمريكا وروسيا منذ فبراير 2022.

من جانبه، قال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" عن الاتصال مع بوتين: "لقد أجريت للتو مكالمة هاتفية مطوّلة ومثمرة للغاية مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ناقشنا خلالها أوكرانيا، والشرق الأوسط، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وقوة الدولار، ومواضيع أخرى مختلفة".

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