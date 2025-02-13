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خارج الحدود

الناتو: أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يكون مستداما

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

 قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يكون مستداما.

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "يجب مشاركة أوكرانيا في جميع المحادثات بشأن مستقبلها".

 

لقاء ترامب وبوتين في السعودية

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

وأضاف ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا للقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي.

 

استعادة الأموال من أوكرانيا

ولفت إلى أن مستشار الخزانة يتوجه إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة الأموال، أما بوتين يقول إنه يريد إنهاء الحرب وعدم العودة للقتال بعد ستة أشهر.

وأكد ترامب: لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا.

وعقب كشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، كشفت الرئاسة الأوكرانية عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس وترامب.

 

اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الأوكراني 

وأكد سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني للصحفيين حدوث هذه المكالمة، فيما أوضح دميترو ليتفين أحد مساعدي زيلينسكي أنها "انتهت لتوها".

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن الاتصال الهاتفي بين زيلينسكي وترامب، استغرق ساعة تقريبًا.

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