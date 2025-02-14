ثالث مقبرة جماعية في أسبوع، العثور على 55 جثة لمهاجرين غير شرعيين في صحراء ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، الخميس، العثور على 55 جثّة جديدة لمهاجرين غير شرعيين، مدفونين في مقبرة جماعية بمدينة الكفرة جنوب شرق البلاد، ليرتفع عدد المقابر الجماعية المكتشفة إلى 3 خلال أسبوع.

مقبرة جماعية لمهاجرين غير شرعيين

وقال جهاز الإسعاف والطوارىء بمدينة الكفرة، في بيان، إن وحداته انتشلت 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين من أصل 55 جثة ومن المتوقع أن يكون العدد 74 في المقبرة الجماعية التي اكتشفها جهاز الهجرة غير الشرعية بالكفرة، خلال عملية مداهمة أمنية، تم خلالها إنقاذ عدد كبير من المهاجرين.

عصابات تهريب البشر

كما يعتقد أن المقبرة تم العثور عليها قرب مركز احتجاز غير قانوني، وأن الضحايا لقوا حتفهم، خلال رحلة غير شرعية عبر الصحراء الليبية، أين تنتشر عصابات تهريب البشر، ويتعرضون خلال رحلتهم للاستغلال والعنف والتعذيب والانتهاكات الخطيرة.

وتجري السلطات المختصة تحقيقات للكشف عن أسباب وطريقة وفاة هؤلاء المهاجرين، وما إذا كانوا قد لقوا حتفهم في الصحراء بسبب العطش والجوع والتعب بعد إهمالهم من المهربين، أو تم تصفيتهم من طرف عصابات تهريب البشر ودفنهم تحت الرمال.

ثالث مقبرة جماعية لمهاجرين خلال أسبوع

وهذه ثالث مقبرة جماعية لمهاجرين يتم اكتشافها خلال أسبوع في ليبيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، اكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة أجخرة جنوب شرق البلاد تحتوي على 19 جثة، كما أعلن النائب العام الأحد الماضي تحرير 76 مهاجرا غير نظامي، وانتشال 28 جثة لآخرين من سجن بمدينة الكفرة، تديره منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر.

وتسلّط هذه المأساة الإنسانية، الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيون خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا، وتجدّد الدعوات لإيجاد حلول جذرية لأزمة الهجرة التي أودت بحياة الآلاف خلال السنوات الأخيرة.

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