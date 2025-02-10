حلم أوروبا ينتهي بحفرة، العثور على جثامين عشرات المهاجرين بمقبرتين في ليبيا

أعربت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، عن صدمتها إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا بهما جثث العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، بعضهم مصاب بطلقات نارية.

العثور على جثامين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا

وتابعت المنظمة في بيان لها، بينما تم العثور على 19 جثة في إجخرة جنوب بنغازي، احتوت مقبرة جماعية أخرى بصحراء الكفرة في الجنوب الشرقي على ما لا يقل عن 30 جثة. ويعتقد أن المقبرة الثانية قد تحتوي على ما يصل إلى 70 جثة.

ولا تزال ظروف وفاة المهاجرين وجنسياتهم مجهولة، وتم اكتشاف المقبرتين بعد مداهمة للشرطة نتج عنها إنقاذ مئات المهاجرين من أيدي التجار بالبشر، وتواصل قوات الأمن عملياتها للقبض على المسؤولين عن هذه الجرائم.

مخاطر يواجهها المهاجرون الذين يشرعون في رحلات خطيرة

وقالت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا: "إن هذه الأرواح المفقودة تعد تذكيرًا مأساويًا بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يشرعون في رحلات خطيرة، إذ يتعرض عدد كبير جدًا منهم للاستغلال والعنف والإساءة على نحو شديد طيلة رحلاتهم، مما يؤكد الحاجة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحماية المعرضين للخطر".

ومن جانبها، تشيد المنظمة الدولية للهجرة بجهود السلطات الليبية في التحقيق في هذه الوفيات وتنضم إلى جهات الأمم المتحدة الشريكة في الحث على ضمان انتشال جثث المهاجرين المتوفين وتحديد هوياتهم ونقلها على نحو يحفظ كرامتهم، مع إخطار أسرهم وتقديم يد العون لهم.

وفي مارس الماضي، عُثر على جثث 65 مهاجرًا في مقبرة جماعية في جنوب غرب البلاد.

وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل 965 حالة وفاة واختفاء في ليبيا في عام 2024، وقع أكثر من 22 في المائة منها على المسارات البرية. وهذا يوضح قدر المخاطر التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها والتي يواجهها المهاجرون على المسارات البرية، حيث لا يتم الإبلاغ عن الوفيات بقدر كاف. إن تعزيز جمع البيانات وجهود البحث والإنقاذ وآليات حماية المهاجرين على طول هذه الطرق أمر بالغ الأهمية لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.