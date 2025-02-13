الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

سماع دوي انفجار في جدة والسلطات السعودية تكشف السبب

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

كشفت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية حقيقة الصوت الذي سمع في بعض أحياء مدينة جدة، وبينت أنه كان نتيجة حادثٍ مروري وقع بين مركبتين، إحداهما شاحنة؛ ما تسبّب في انفجارٍ محدود.

التعامل مع الحادث دون تسجيل أيّ وفياتٍ أو إصابات

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن الجهات المختصة باشرت الموقع على الفور، حيث تمَّ التعامل مع الحادث دون تسجيل أيّ وفياتٍ أو إصابات.
وكان عددٌ من سكان شمال جدة قد سمعوا دوي انفجارٍ، قبل أن تؤكّد الجهات المعنية أن الحادث كان مروريًا وتمَّت السيطرة على الوضع بالكامل.

اتباع إرشادات السلامة المرورية 

وفي سياق أخر، شدَّدَت الإدارة العامة للمرور على أهمية اتباع إرشادات السلامة المرورية أثناء هطول الأمطار؛ لتجنُّب الحوادث الناتجة من الانزلاق أو ضعف الرؤية؛ داعيةً السائقين إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وبيًنت أن من أبرز السلوكيات التي يجب تجنُّبها أثناء القيادة في الأجواء المُمطرة: المراوغة بين المركبات، القيادة بسرعة عالية، عبور الأودية والشعاب، القيادة في تجمعات المياه، وعدم ترك مسافة أمانٍ كافية؛ مشيرةً إلى أن هذه العوامل تزيد من خطورة الحوادث المرورية.

متابعة تحديثات الأحوال الجوية قبل القيادة

وأكَّدَت، أن الالتزام بهذه الإرشادات يُسهم في تقليل الحوادث ويضمن سلامة الجميع على الطرق؛ داعيةً قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة تحديثات الأحوال الجوية قبل القيادة في مثل هذه الظروف.

 

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السعودية جدة حادث مروري

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