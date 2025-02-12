الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

إعلام روسي يرجح لقاء ترامب وبوتن الشهر المقبل في السعودية

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

رجح إعلام روسي: أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية-وذلك وفق نبأ عاجل منذ قليل.

 

انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

 

لقاء ترامب وبوتين

وأضاف “ترامب”: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا لقاءه المتوقع مع الرئيس الروسي بوتين.

 

استعادة الأموال من أوكرانيا

ولفت إلى أن مستشار الخزانة يتوجه إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة الأموال، أما بوتين يقول إنه يريد إنهاء الحرب وعدم العودة للقتال بعد ستة أشهر.

 

وأكد ترامب: لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا.

 وعقب كشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، كشفت الرئاسة الأوكرانية عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس وترامب.

 

اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الأوكراني 

وأكد سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني للصحفيين حدوث هذه المكالمة، فيما أوضح دميترو ليتفين أحد مساعدي زيلينسكي أنها "انتهت لتوها".

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن الاتصال الهاتفي بين زيلينسكي وترامب، استغرق ساعة تقريبًا.

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