الأربعاء 12 فبراير 2025
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أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات.. و13 مليار جنيه أرباح "القابضة المعدنية" خلال 2023/ 2024

احمد كجوك وزير المالية،
احمد كجوك وزير المالية، فيتو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

وزير الاتصالات يشارك بختام قمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعي" بباريس

 

شارك  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الجلسة الختامية لقمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعي"، التى افتتحها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

اتحاد شركات التأمين يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه

 

احتفل اتحاد شركات التأمين المصرية اليوم الأربعاء، بذكرى مرور سبعين عامًا على تأسيسه، في احتفالية مميزة بإحدى الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الوزير علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبًا عن  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور احمد السبكي رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي، السفير تامر المليجي نيابة عن  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وحمزة شروف -رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني، وأسعد ميرزا رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللبناني، ونخبة من قيادات الهيئة وقطاع التأمين، وشركاء الصناعة، وعدد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي من داخل وخارج مصر، ومن مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

سعر السكر اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

 

شهد سعر السكر اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا، كما يشهد إقبالا من المستهلكين خلال هذه الفترة استعداد لشهر رمضان المبارك والذى يعد أهم السلع خلال الشهر الكريم. 

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

 

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تطورات مستقبل أسعار الذهب في ظل الارتفاعات الكبيرة.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر أوقية الذهب انخفض من 2900 دولار إلي 2890 دولار، وهذا التراجع يؤثر على الأسعار بالسوق المحلي.

قطاع الأعمال: 13 مليار جنيه أرباح "القابضة المعدنية" خلال 2023/ 2024

 

كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحسنا كبير فى نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2024 حيث بلغ صافى الأرباح نحو 13 مليار جنيه.

وزير المالية: رفع مستوى العلاقات مع الصين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في السنوات الماضية، بفضل التعاون الكبير بين البلدين واتفاقهما على رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس بشكل كبير للغاية على أرقام وآفاق التعاون.

وزير المالية: انضمام مصر لـ بريكس يفتح آفاقا للتعاون مع الأعضاء في كل المجالات

 

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تجمع بريكس يعطي قوة وزخما كبيرين للدول الناشئة لتطوير نفسها وزيادة مساهماتها ومنافساتها دوليا وخلق فرص للتعاون والعمل المشترك.

ارتفاع التضخم في أمريكا 0.5% خلال يناير ليسجل 3%

 

ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ مارس، مما يدعم نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة.

البنك التجاري الدولي يمول مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بـ 1.8 مليار جنيه

 

وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) اتفاقية تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه  مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (CRC)، التابعة لمجموعة درة، لتمويل أعمال تنفيذ مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بالقاهرة، مما يعزز الشراكة بين المؤسستين ويدعم التنمية العمرانية في مصر.

غرفة الجيزة التجارية تتبرع بـ 5 ملايين جنيه للمساهمة في إعادة إعمار غزة

 

أعلنت غرفة الجيزة التجارية  برئاسة المهندس أسامة الشاهد تبرعها بمبلغ 5 ملايين جنيه لإغاثة ومساعدة أهالينا بقطاع غزة، حيث شاركت الغرفة بمبلغ 3 ملايين جنيه لدعم مبادرة اتحاد الغرف التجارية التى تم إطلاقها بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب وبتوجيهات أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، تماشيًا مع خطة الدولة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق، وعيار 21 يسجل 4100 جنيه

 

ننشر أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والبورصة العالمية من قبل شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4685 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3514 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32800 جنيه.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.189 تريليون جنيه، لتربح  نحو 3 مليار  جنيه.

 

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