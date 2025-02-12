اتحاد شركات التأمين يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه

احتفل اتحاد شركات التأمين المصرية اليوم الأربعاء، بذكرى مرور سبعين عامًا على تأسيسه، في احتفالية مميزة بإحدى الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الوزير علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور احمد السبكي رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي، السفير تامر المليجي نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وحمزة شروف -رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني، وأسعد ميرزا رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللبناني، ونخبة من قيادات الهيئة وقطاع التأمين، وشركاء الصناعة، وعدد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي من داخل وخارج مصر، ومن مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

بدأت الفعاليات بحفل العشاء، وافتتح علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية الحفل، ورحب بالضيوف وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، معبرًا عن شكره وتقديره لحضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الهام.

وأكد الزهيري أن هذه الاحتفالية كانت محل تفكير منذ مؤتمر شرم الشيخ الأخير، إلا أن الاتحاد فضّل تنظيمها كحدث مستقل نظرًا لأهميتها الكبيرة، وأشار إلى أن الاتحاد كان شاهدًا على تطور صناعة التأمين في مصر على مدار العقود السبعة الماضية، مثمنًا جهود الرواد الذين أسهموا في هذا التطور، سواء من الحاضرين أو ممن رحلوا تاركين بصمة واضحة في مسيرة التأمين في مصر.



وأضاف الزهيري أن الاتحاد عمل بجد على مر السنين لنشر الوعي التأميني والمساهمة في تطوير صناعة التأمين، وهو ما يظهر في الوثائق التاريخية التي يحتفظ بها الاتحاد، مثل محاضر الاجتماعات الأولى التي عُقدت باللغة الفرنسية، والمستندات التي توثق المؤتمرات والفعاليات المختلفة التي نظمها الاتحاد منذ تأسيسه.

كما أعلن عن مشروع لإنشاء متحف خاص بالاتحاد المصري للتأمين بهدف توثيق تاريخه وإنجازاته، حيث يتم حاليًا جمع المواد والأرشيفات اللازمة لهذا المشروع، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الفترة القادم.



صدور قانون التأمين الموحد الجديد

وأشار الزهيري إلى أن احتفالية السبعين عامًا تأتي بالتزامن مع صدور قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155، والذي يمثل خطوة هامة في تطوير الصناعة التأمينية في مصر، وأكد أن القانون سيسهم في تعزيز سوق التأمين المصري وزيادة الوعي التأميني بين المواطنين، من خلال تقديم حلول تأمينية أكثر شمولًا وتنظيمًا.

كما وجه شكره للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها الدكتور محمد فريد، لدورها في إعداد وإصدار القانون الجديد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة.

وفي ختام كلمته، توجه الزهيري بالشكر لجميع الحضور، خاصة الضيوف الذين قدموا من خارج مصر ممثلين عن شركات وساطة وإعادة التأمين، مثمنًا جهودهم وحرصهم على المشاركة رغم مشقة السفر، وأكد أن هذا الحدث لم يكن مجرد احتفال، بل هو تكريم لرواد صناعة التأمين الذين ساهموا في تطوير القطاع ووصوله إلى ما هو عليه اليوم.





وبدأ الحفل بتقديم عرض مسرحي يستعرض مسيرة الاتحاد على مدار العقود السبعة الماضية، والدور المحوري الذي لعبه في تطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز الاستدامة المالية، كما تم تسليط الضوء على الإنجازات البارزة والمبادرات المستقبلية التي تهدف إلى دعم النمو والابتكار في السوق التأميني.

ثم توالت فعاليات الحفل من خلال تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في تقدم قطاع التأمين المصري ذلك للاعتزاز والامتنان والتقدير لمن أفنوا سنوات طويلة لإنجاح هذا الاتحاد العريق، ورؤساء وامناء الاتحاد السابقين والعامليين الذين امضوا بخدمتهم أكثر من ثلاثون عام بالاتحاد.

وجدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.



يهدف الاتحاد إلى:

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

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