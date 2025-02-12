وزير المالية: رفع مستوى العلاقات مع الصين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في السنوات الماضية، بفضل التعاون الكبير بين البلدين واتفاقهما على رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس بشكل كبير للغاية على أرقام وآفاق التعاون.

وأشار كجوك مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما أن الصين أصبحت واحدا من أكبر الشركاء في مجال الاستثمار، وأصبحت مصر تستفيد بشكل أكبر من حجم السوق الصيني الضخم.

إصدار مصر لأول مرة سندات باندا في الصين

ولفت الوزير في هذا الصدد إلى إصدار مصر لأول مرة سندات "باندا" في الصين وبأسعار جيدة جدا بضمانة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما أتاح لمصر فرصة التنويع باعتباره واحدا من مصادر التمويل الجديدة بشكل كامل.

وقال كجوك إن البنكين المركزيين المصري والصيني بينهما أكثر من خط ائتمان، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي المصري كان في زيارة مؤخرا للصين لبحث التعاون المشترك.

وأضاف أن "ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستوى استراتيجي أصبح يسمح بالتعاون في مختلف المجالات، واستفدنا بسبب هذا الزخم في الذهاب إلى السوق الصيني وأصدرنا سندات هناك والسوق الصيني يتطلب تصنيفا وتقييما ولابد أن يكون المستثمرون الصينيون على علم كاف بك، والفترة الماضية سهلت جدا هذه الأمور".

وتابع وزير المالية قائلا: "وجودنا في الصين من خلال هذه السندات خلق قدرا أكبر من المعرفة بالاقتصاد المصري عند مؤسسات كثيرة جدا، وهو ما يتضح من عدد المستثمرين والصفقات التي تتم، ما أدى إلى وجود زخم كبير جدا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين".

مصر حصلت على استثناء للتعامل من ناحية التمويل كدولة آسيوية

ولفت كجوك إلى أن مصر عضو مؤسس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي وصل عدد أعضائه حاليا إلى أكثر من 100 دولة، مشيرا إلى أن مصر الدولة الإفريقية الوحيدة التي حصلت على استثناء للتعامل من ناحية التمويل كدولة آسيوية، لذلك تتمتع بكل مزايا التمويل دون أي ضغوط.

وأوضح أن استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر تتوسع وتتزايد بشكل كبير، موضحا أن هناك حاليا نحو ستة مشروعات يقوم البنك بتمويلها.

وأشار إلى أن ما يميز هذا البنك أن نصف محفظته التمويلية هي لتمويل مشروعات القطاع الخاص، لذا فهو مفيد جدا للدولة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، ومصر تمتلك حصة جيدة بالبنك لذلك هي تستطيع الاستفادة جيدا منه.

يشار إلى أن وزير المالية أحمد كجوك هو أيضا عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

الانفتاح والتنمية الصينية تجربة رائدة

وثمن وزير المالية التنمية عالية الجودة والتحديث الصيني النمط قائلا إن "الانفتاح والتنمية الصينية تجربة رائدة، وحققت نجاحا بالغا خاصة فيما يتعلق بخفض مستويات الفقر ورفع مستويات الدخول والمعيشة وخلق قدر كبير من التنافسية في عدد من القطاعات، والتطور التكنولوجي الهائل، والبنية التحتية الضخمة ليس في العاصمة أو المدن الكبرى فقط، بل في كل مكان".

وقال: "أنا زرت عددا كبيرا من المدن الصينية بحكم وجودي كعضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ممثلا لمصر كعضو مؤسس، ولمست هذا التقدم الكبير والتحديث الذي حققته الصين عن قرب".

ورأى كجوك أن "التجربة الصينية ملهمة لكل الدول الناشئة خاصة من خلال النتائج التي حققتها"، معربا عن اعتقاده بأن هناك حاليا فرصة هائلة للاستفادة مما حققته الصين من تقدم تكنولوجي كبير وما تمتلكه من خبرات كبيرة وذلك في صورة استثمارات، الأمر الذي يشهد طفرة كبيرة في مصر حاليا بهدف التصنيع والتصدير للمنطقة العربية والدول الأفريقية.

وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه من أولوياتنا في الفترة المقبلة وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في مجال التكنولوجيا بما يعزز من قدراتنا التنافسية في الكثير من المجالات بما يجعل من مصر بوابة للتصنيع والتصدير الإقليمي".

عدد الشركات الصينية في مصر تضاعف بشكل كبير وفي كل المجالات

وأوضح وزير المالية أن عدد الشركات الصينية في مصر تضاعف بشكل كبير وفي كل المجالات خاصة في السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا في هذا الصدد أن "واحدة من أكبر وأفضل مميزات السوق المصري هي التنوع، وأن أكبر 10 قطاعات تمثل 50% من الاقتصاد القومي، فهو اقتصاد لا يقوم ولا يعتمد على قطاع أو اثنين، حتى في علاقاتنا التجارية ستجد عددا كبيرا من الشركاء وأكبر 10 شركاء تجاريين نسبهم متقاربة للغاية، أيضا في الاستثمار والسياحة فهذا التنوع مفيد جدا".

وشدد وزير المالية على أنه "حدثت طفرة كبيرة جدا في العلاقات الثنائية مع الصين باعتبارها الشريك الأكبر في المجال التجاري وهناك زيادة كبيرة في عدد الشركات الصينية العاملة بمصر، وصارت من أكبر الشركاء في المجال الاستثماري، ولدينا منطقة صناعية صينية كاملة بمنطقة العين السخنة بالإضافة إلى الكثير من الاستثمارات في مختلف المجالات المنتشرة في أنحاء مصر".

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