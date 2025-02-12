الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية تتبرع بـ 5 ملايين جنيه للمساهمة في إعادة إعمار غزة

اجتماع أعضاء غرفة
اجتماع أعضاء غرفة الجيزة

أعلنت غرفة الجيزة التجارية  برئاسة المهندس أسامة الشاهد تبرعها بمبلغ 5 ملايين جنيه لإغاثة ومساعدة أهالينا بقطاع غزة، حيث شاركت الغرفة بمبلغ 3 ملايين جنيه لدعم مبادرة اتحاد الغرف التجارية التى تم إطلاقها بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب وبتوجيهات أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، تماشيًا مع خطة الدولة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

اعتماد 2 مليون جنيه من احتياطى الغرفة لدعم الأشقاء فى قطاع غزة

ويأتي تبرع الغرفة عبر الاتحاد ضمن سلسلة من المساهمات المقدمة دعمًا للأشقاء في قطاع غزة؛ حيث أعلن المهندس أسامة الشاهد اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من الاحتياطى الخاص لغرفة الجيزة التجارية لدعم الأشقاء فى قطاع غزة  من خلال حملة التبرع التى تنفذها محافظة الجيزة  برئاسة المهندس عادل النجار ليصبح مجموع تبرعات الغرفة ما قدره 5 مليون جنيه.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس ادارة الغرفة، حيث أشار المهندس اسامة الشاهد أن  المجلس وافق بالإجماع على اعتماد المبلغ لمشاركة أهالى قطاع غزة الذى أضير من الحرب الإسرائيلية مؤكدا استمرار غرفة الجيزة التجارية  في أداء دورها الإنساني الرائد والمساند للجهود المصرية الإغاثية الموجهة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإنسانية الصعبة

وأكد الشاهد الدور المحوري للقيادة المصرية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وما تقوم به مصر حاليًا يؤكد أن مصر لا تزال قادرة على قيادة المنطقة العربية ويعد استمرارًا لدورها الريادي في القضايا المهمة.

خطة محكمة وتوافق عربي، أبو مازن يتحدث عن إعادة إعمار قطاع غزة

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

جدير بالذكر أن أحمد الوكيل  رئيس اتحاد الغرف التجارية  قد وجه فى 4 فبراير الجارى الدعوة  للغرف التجارية بمختلف المحافظات وكذا للشركات الخاصة بالصناعات الغذائية والسلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية للتبرع العينى لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى أهالينا بقطاع غزة الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف اعادة اعمار غزة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التجارة الخارجية السلع الأساسية الصناعات الغذائية الغرف التجارية غرفة الجيزة غرفة الجيزة التجارية قطاع غزة

مواد متعلقة

خطة محكمة وتوافق عربي، أبو مازن يتحدث عن إعادة إعمار قطاع غزة

سكرتير الغرف التجارية: معارض "أهلًا رمضان" توفر تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية
ads

الأكثر قراءة

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

وزير العمل يعلن بدء التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل بالأردن

ميدو يوضح حقيقة رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك

منوعات

المزيد

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية