غرفة الجيزة التجارية تتبرع بـ 5 ملايين جنيه للمساهمة في إعادة إعمار غزة

أعلنت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد تبرعها بمبلغ 5 ملايين جنيه لإغاثة ومساعدة أهالينا بقطاع غزة، حيث شاركت الغرفة بمبلغ 3 ملايين جنيه لدعم مبادرة اتحاد الغرف التجارية التى تم إطلاقها بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب وبتوجيهات أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، تماشيًا مع خطة الدولة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

اعتماد 2 مليون جنيه من احتياطى الغرفة لدعم الأشقاء فى قطاع غزة

ويأتي تبرع الغرفة عبر الاتحاد ضمن سلسلة من المساهمات المقدمة دعمًا للأشقاء في قطاع غزة؛ حيث أعلن المهندس أسامة الشاهد اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من الاحتياطى الخاص لغرفة الجيزة التجارية لدعم الأشقاء فى قطاع غزة من خلال حملة التبرع التى تنفذها محافظة الجيزة برئاسة المهندس عادل النجار ليصبح مجموع تبرعات الغرفة ما قدره 5 مليون جنيه.



جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس ادارة الغرفة، حيث أشار المهندس اسامة الشاهد أن المجلس وافق بالإجماع على اعتماد المبلغ لمشاركة أهالى قطاع غزة الذى أضير من الحرب الإسرائيلية مؤكدا استمرار غرفة الجيزة التجارية في أداء دورها الإنساني الرائد والمساند للجهود المصرية الإغاثية الموجهة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإنسانية الصعبة

وأكد الشاهد الدور المحوري للقيادة المصرية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وما تقوم به مصر حاليًا يؤكد أن مصر لا تزال قادرة على قيادة المنطقة العربية ويعد استمرارًا لدورها الريادي في القضايا المهمة.

جدير بالذكر أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية قد وجه فى 4 فبراير الجارى الدعوة للغرف التجارية بمختلف المحافظات وكذا للشركات الخاصة بالصناعات الغذائية والسلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية للتبرع العينى لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى أهالينا بقطاع غزة الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.