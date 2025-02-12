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اقتصاد

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

اسعار الذهب، كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تطورات مستقبل أسعار الذهب في ظل الارتفاعات الكبيرة.

 

سعر أوقية الذهب

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر أوقية الذهب انخفض من 2900 دولار إلي 2890 دولار، وهذا التراجع يؤثر على الأسعار بالسوق المحلي.

 

قفزات في أسعار الذهب

ولفت إلي أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن غزة وغيرها من المناطق كانت سببا في قفزات الذهب الفترة الأخيرة.

وتابع: لا أنصح أحد ببيع الذهب في الوقت الحالي إلا لو كان بحاجة إلي المال أو يسعى الي تحقيق وجني أرباحا مالية.

 

مستقبل اسعار الذهب 

وأكد: أسعار الذهب خلال عام 2025 سيشهد ارتفاعات كثير والقفزة الحالية هي البداية وليست النهاية، لافتًا إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا سجل 4070 جنيها.
 

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