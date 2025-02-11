الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

الغرفة التجارية بالجيزة تعقد ندوة حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالصيدليات

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة تعقد ندوة حول الإجراءات الضريبية

 نظّمت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، ندوة موسعة بالاشتراك مع مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالصيدليات، وذلك فى إطار سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة لتوعية منتسبيها بآخر المستجدات، ليس على مستوى منظومة الإقرارات والإجراءات الضريبية المُميكنة، فحسب، وإنما على مستوى أي منظومة يتم تطبيقها وأى قرارات ومستجدات اقتصادية.

 

وحاضرا الندوة محمد عبده، مدير مكتب الارشاد الضريبي بالغرفة، والدكتور محمد ألهم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيرة التجارية، بحضور مجلس ادارة واعضاء الشعبة.

 

<strong>الغرفة التجارية بالجيزة تعقد ندوة حول الإجراءات الضريبية</strong>
الغرفة التجارية بالجيزة تعقد ندوة حول الإجراءات الضريبية

تعزيز وعي منتسبي الشُعبه بالاجراءات الضريبية الخاصة بالصيدليات

وأشار الدكتور محمد ألهم  رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة إلى أن الندوة تستهدف تعزيز وعي منتسبي الشُعبه بالإجراءات الضريبية الخاصة بالصيدليات وآليات تقديم الاقرارات الضريبية باعتبارها أحد  أهم الالتزامات الضريبية التي تقع على عاتق الصيدليات، حيث تضمن الحصول على المزايا الضريبية التي يحق للصيدليات الحصول عليها، كما تحسن الإيرادات للدولة والتي تستخدم بعد ذلك في تمويل المشروعات وتحسين خدماتها العامة.

 

أوضح "ألهم" أن الندوة ناقشت أنواع الإقرارات الضريبية التي يقدمها الصيادلة والمستندات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية لاسيما إقرار ضريبة الدخل والمرتبات  وإقرار ضريبة القيمة المضافة، مشددًا  على حرص "أصحاب صيدليات الجيزة " على حقوق الدولة، وتقديم الضرائب في موعدها المقررة بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها.

 

<strong>الغرفة التجارية بالجيزة تعقد ندوة حول الإجراءات الضريبية</strong>
الغرفة التجارية بالجيزة تعقد ندوة حول الإجراءات الضريبية

وأشاد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيرة التجارية بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتًا أن أن هذا القانون يُعد خطوة هامة داعمة للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفا بأن هذه التيسيرات ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.

جدير بالذكر أن مكتب الارشاد الضريبي بغرفة الجيزة التجارية يختص بتلقي الإقرارات وخدمة وإرشاد المولين بكافة الأمور الضريبية وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها وكذا يمكن للممولين من خلال مكتب الإرشاد الضريبى بالجيزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبي

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