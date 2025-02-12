البنك التجاري الدولي يمول مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بـ 1.8 مليار جنيه

وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) اتفاقية تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (CRC)، التابعة لمجموعة درة، لتمويل أعمال تنفيذ مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بالقاهرة، مما يعزز الشراكة بين المؤسستين ويدعم التنمية العمرانية في مصر.

التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى وثقته في مجموعة درة كشريك استراتيجي قادر على تنفيذ مشاريع تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد درة، رئيس مجلس إدارة CRC، عن سعادته بهذا التعاون، مشيدًا بجودة الخدمات التي يقدمها CIB ومؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في تحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام البنك التجاري الدولي – مصر بدعم قطاع التشييد والبناء في مصر، وتأكيدًا على ثقته في قدرة مجموعة درة على تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.