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خارج الحدود

حوتيريش لترامب بشأن غزة: لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور

جوتيرش، فيتو
جوتيرش، فيتو

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، حماس اليوم الثلاثاء، إلى المضي قدما في عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المخطط لها بعدما هددت الحركة بتأجيل العمليات المقبلة المتفق عليها بموجب الهدنة الهشة في غزة.

 

جوتيريش يحض حماس على إطلاق سراح الرهائن بحسب الاتفاق

 وقال جوتيريش على إكس "علينا أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في غزة الذي من شأنه أن يؤدي إلى مأساة هائلة، ودعا حماس إلى المضي قدما في عملية تحرير الرهائن المخطط لها".

وبوقت سابق، قال القيادي في حركة حماس  سامي أبو زهري اليوم الثلاثاء، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا يجب أن يحترمه الطرفان، في إشارة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب رويترز.

 

لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور

وأضاف "على ترامب  أن يتذكر أن هناك اتفاقا، وأنه يجب احترامه من الطرفين، وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى".

وأردف "لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور".

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إسرائيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش

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