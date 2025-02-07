ترامب: نريد ضمان أمن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد ضمان أمن الأصول في أوكرانيا، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة.

المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا



وأضاف ترامب: "إنهم يملكون الكثير من الأصول تحت الأرض، في المقام الأول المعادن الأرضية النادرة. ونحن نريد ضمان أمنها".

وتابع: أنه يعتبر من المهم مناقشة مع قيادة أوكرانيا مسألة ضمان أمن المعادن الأرضية النادرة التي أظهرت الولايات المتحدة اهتماما نشطا بها في الآونة الأخيرة"

أمريكا تضع عينها على موارد أوكرانيا

ويوم الاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها.

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