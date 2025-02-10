لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة بورسعيد.

حددت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية مكان اختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى عدد من الجنايات أبرزها "سرقة بالإكراه - مخدرات – مقاومة سلطات - سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات" - مقيم بالمنزلة بمحافظة الدقهلية) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد.



مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببورسعيد

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو – حشيش").



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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