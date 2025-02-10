ضبط 14 عنصرا إجراميا بحوزتهم حشيش وهيروين بمضبوطات 12.2 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب ومحاولة الإتجار فى المواد المخدرة.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامه بالإتجار بالأقراص المؤثرة والمخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى وبحوزته (40 ألف قرص و730 أمبول "مؤثر على الحالة النفسية والعصبية").

سقوط 14 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين بمضبوطات 12.2 مليون جنيه

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين ) بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الشرقية؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



كما تم ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم (34 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الغربية؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن السويس؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (12,2 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.