أخبار الحوادث اليوم: فيديو يوثق لحظة بيع 5 شباب للمخدرات بعين شمس.. تخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية.. موعد خروج عصام صاصا من السجن.. وتأجيل محاكمة محمد سامي
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بالصف
أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف.
الأمن يكشف حقيقة سرقة محتويات عقار بعد إزالته في الخليفة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص قيام أخر بالاستيلاء على محتويات مسكن جدته بالقاهرة عقب إزالة العقار الذي كانت تسكن فيه.
فيديو يوثق لحظة بيع المخدرات في عين شمس، وتحرك عاجل من الداخلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.
حكم قضائي بإحالة أوراق عاملين للمفتي بتهمة قتل في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بإحالة أوراق قضية عاملين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل شخص بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.
الداخلية: تخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين
خصصت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين بمختلف المناطق على مدار أيام الأسبوع وأبرز تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتى التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكتروني - إجراء الفحص الفني للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ()، وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558.
تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب
قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، لاتهامه بالسب والقذف، لجلسة 17 فبراير الجاري.
ملحن "كل الحاجات": شيرين عبد الوهاب سربت الأغنية دون موافقتي
أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضى، بصرف الملحن طارق عبد الستار، عقب سماع أقواله فى بلاغه المقدم ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتهمة تسريب لحن أغنية كل الحاجات.
موعد خروج عصام صاصا من الحبس في قضية المخدرات
تنتهى اليوم الإثنين، مدة حبس مُؤدي المهرجانات عصام صاصا، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة في الحادث الذي أودى بحياة شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.
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