الإثنين 10 فبراير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، لاتهامه بالسب والقذف، لجلسة 17 فبراير الجاري.

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عفاف شعيب تتهم المخرج محمد سامي بتوجيه ألفاظ خادشة للشرف إليها

 وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي، وجه إليها ألفاظا خادشة للشرف.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر ثاني جلسات الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير تتهمه فيها بالسب والتشهير بها إلى جلسة 19 فبراير الجاري للحكم.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

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