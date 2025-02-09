الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

الداخلية تنظم زيارة لطلبة أكاديمية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

الداخلية تنظيم زيارة
الداخلية تنظيم زيارة لطلبة أكاديمية الشرطة لمراكز الإصلاح

نظمت وزارة الداخلية،  زيارة لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل للإطلاع على برامج التأهيل والرعاية المقدمة للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وشهدت الزيارة أوجه الرعاية من المقدمة الي النزلاء والنزيلات  والبرامج التأهيلية لنزلاء لإعادة دمجهم في المجتمع.

الداخلية تنظيم زيارة لطلبة  أكاديمية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل للإطلاع على برامج التأهيل

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