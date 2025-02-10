الإثنين 10 فبراير 2025
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة سرقة محتويات عقار بعد إزالته في الخليفة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص قيام أخر بالاستيلاء على محتويات مسكن جدته بالقاهرة عقب إزالة العقار الذي كانت تسكن فيه.

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تابعت أجهزة الأمن، تداول منشور على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء مالك الحساب قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على محتويات مسكن جدته الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة عقب إزالة العقار.

 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن العقار المشار إليه صادر له قرار إزالة وتم تنفيذه بمعرفة الجهات المعنية وصرف التعويض المادى لمالكه  وعقب هدم العقار أبدى الشاكى (مقيم بمحافظة الجيزة) رغبته فى التحصل على الحديد الخاص بالمبنى من مقاول الهدم التابع للجهات المعنية إلا أنه رفض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قسم شرطة الخليفة وزارة الداخلية محافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الخليفة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية سرقة محتويات عقار

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