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حوادث

الداخلية: تخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين

مراكز تكنولوجية متنقلة
مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية وتخصيص خط ساخن لتقدي

خصصت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين بمختلف المناطق على مدار أيام الأسبوع  وأبرز تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتى التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكتروني - إجراء الفحص الفني للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ()، وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558.

 

مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية وتخصيص خط ساخن لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر 

ويأتي ذلك تأكيدًا على استراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى الوصول بخدامتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية مع العمل على تطويرها باستمرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث الخدمات المٌقدمة للمواطنين وخاصةً الخدمات المرورية.

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