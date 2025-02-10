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حوادث

موعد خروج عصام صاصا من الحبس في قضية المخدرات

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

تنتهى اليوم الإثنين، مدة حبس مُؤدي المهرجانات عصام صاصا، بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة في الحادث الذي أودى بحياة شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية. 

ومن المقرر إخلاء سبيل صاصا من قسم شرطة الطالبية، بعد ساعات قليلة، وذلك بعد فحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة ضده، أو مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وقال مصدر قضائي، إنه بعد صدور حكم أول درجة بحبس مطرب المهرجانات 6 أشهر فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقيادة، فى أغسطس الماضى، فإن فترة انتهاء حبس صاصا تنتهي خلال هذا الشهر، خاصة بعد تقدمه بالاستئناف على الحكم وقررت المحكمة تأييد حبسه 6 أشهر.

يذكر أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أخلت سبيل "محمد طه طلعت" شقيق طرب المهرجانات عصام صاصا من قسم شرطة الجيزة عقب انتهاء عملية الإفراج عنه بعدم توقيع الكشف الجنائي عليه وثبوت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى. 

وتوجه شقيق عصام صاصا إلى منزله بدائرة قسم شرطة الهرم بعد إخلاء سبيله.

وكان محامي شقيق عصام صاصا، أكد صحة الإفراج عن شقيق صاصا من  نيابة جنوب الجيزة الكلية، وتمت إعادته إلى قسم شرطة الجيزة لإخلاء سبيله.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاقبت مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين، في اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بـ"صاصا".

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من م ط 24 سنة طالب، محبوس، وم ا 30 سنة طالب هارب، وط أ 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، وم ا طالب، قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

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