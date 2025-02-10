النيابة تستمع لأقوال ملحن في اتهامه شيرين عبد الوهاب بتسريب لحن أغنية "كل الحاجات"

تستمع نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضى، لأقوال الملحن طارق عبد الستار، فى بلاغه المقدم ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويتهمها بتسريب لحن أغنية كل الحاجات، وطالبت النيابة مباحث تكنولوجيا المعلومات، بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان الملحن طارق عبدالستار، تقدم ببلاغ حمل رقم 679 لسنة 2025 إداري ثان الشيخ زايد، يفيد بتضرره من شيرين سيد محمد عبدالوهاب وشهرتها شيرين عبدالوهاب، لقيامها بتسريب لحن لأغنية من كلماته "كل الحاجات" بصوتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي دون الاتفاق والإذن المسبق منتهكة بذلك حقوقه الأدبية والمادية والفكرية، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

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