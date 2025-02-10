الإثنين 10 فبراير 2025
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حوادث

ملحن "كل الحاجات": شيرين عبد الوهاب سربت الأغنية دون موافقتي

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضى، بصرف الملحن طارق عبد الستار، عقب سماع أقواله فى بلاغه المقدم ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتهمة تسريب لحن أغنية كل الحاجات. 

وقال الملحن طارق عبد الستار إنه فوجئ بقيام المطربة شيرين عبد الوهاب بتسريب أغنية كل الحاجات من تلحينه دون الرجوع إليه أو موافقته. 

وكان الملحن طارق عبد الستار، تقدم ببلاغ حمل رقم 679 لسنة 2025 إداري ثان الشيخ زايد، يفيد بتضرره من شيرين سيد محمد عبدالوهاب وشهرتها شيرين عبدالوهاب، لقيامها بتسريب لحن أغنية من كلماته "كل الحاجات" بصوتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي دون الاتفاق والإذن المسبق منتهكة بذلك حقوقه الأدبية والمادية والفكرية، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

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نيابة الشيخ زايد الملحن طارق عبد الستار أغنية كل الحاجات الفنانة شيرين عبدالوهاب

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