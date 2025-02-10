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حوادث

حكم قضائي بإحالة أوراق عاملين للمفتي بتهمة قتل في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بإحالة أوراق قضية عاملين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل شخص بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.

 وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع عشر من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبسهما وآخرين لتلك الجلسة.

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صدر الحكم القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وخالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

وكانت النيابة العامة ، احالت المتهمين وهم «عرفة.ا.م» 40 سنة عامل و«أحمد.ع.ا.م» 19 سنة عامل و«فتحية.ف.م» 40 سنة- و«منى.ا.م» 41 سنة، إلى محكمة الجنايات لأنهم قتلوا المجني عليه «رمضان.ج.ا.م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض أدوات عبارة عن عصي وشوم وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا مروره به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث تعدوا على المجني عليه مستخدمين العصى والشوم، بأن كالوا له عدة ضربات استقرت بالرأس وأنحاء متفرقة بجسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد كلًا من المتهمتين الرابعة والخامسة على مسرح الواقعة للشد من أذرهم ومعاونتهم على ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أدوات «عصي شوم» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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