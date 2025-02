محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان معرض مشروعات Capstone لطلاب برنامج STEM (صور)

افتتحت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الإثنين الموافق 10 من فبراير، وبحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ المعرض السنوى الأول لمشروعات Capstone لطلاب برنامج البكالوريوس فى العلوم والتربية "STEM "بكلية التربية تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماريان ميلاد منسق البرنامج.

28 مشروعا لطلاب جامعة أسيوط

وتضمن المعرض (28) مشروعًا؛ بمشاركة ( 138) طالبًا وطالبة، والتى تنوعت موضوعاتهم؛ بين توليد الطاقة، وحل مشكلة الازدحام المروري، والتصحر، وتحلية مياه الشرب، وتغير المناخ، والصحة، والزراعة.

وأعرب الدكتور المنشاوى، عن فخره بالمستوى المتميز؛ الذي قدمه الطلاب في مشاريعهم، مشيرًا إلى أنها ليست فقط مشاريع تعليمية، بل هي نواة حقيقية لمبادرات علمية؛ تخدم المجتمع، وتُسهم في التنمية البيئية، والزراعية، والصحية؛ وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط، واستراتيجية وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات واعية، ومستدامة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة ملتزمة؛ بتوفير البيئة المناسبة؛ لتنمية قدرات الطلاب ومواهبهم، ومهاراتهم الأكاديمية، والابتكار العلمي، وذلك من أجل إعداد جيل واعٍ قادر على مواكبة تحديات المستقبل، لافتًا: أن برنامج البكالوريوس فى العلوم والتربية STEM من البرامج المميزة، التى تُسهم في تطوير العملية التعليمية؛ بإتاحة تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي، والتدريب، والتطبيق؛ ليصبح الخريج منافسًا، ومؤهلًا لسوق العمل.

ومن جانبه، أبدى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ؛ بالغ إعجابه بالمشروعات الطلابية،مؤكدًا: دور الجامعة بمؤسساتها العلمية، والتطبيقية؛ باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة بالمحافظة، ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بدور الجامعة في دعم المشروعات التنموية، والخدمية المهمة؛ لأبناء الجامعة؛ من خلال ما تمتلكه من إمكانيات علمية، وما تقوم به من أبحاث ميدانية تُسهم في دفع معدلات التنمية بالمحافظة.

وأشار الدكتور حسن حويل؛ إلى أن طلاب برنامج "STEM" وجهوا مشروعاتهم نحو؛ الحفاظ على التنمية والبيئة، والزراعة، والصحة، وذلك من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات؛ لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا: أن مشروعات Capstone للتصميم الهندسي؛ تُسهم فى توفير فرص للطلاب؛ لإتقان مهارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتطبيقاتها في التعليم.

وأضاف الدكتور محمد جابر أن برنامج" STEM" يعمل على بناء القدرات الإبداعية، لحل المشاكل في مجالات؛ العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، كما يعمل- أيضًا- على تطوير المعرفة ومجموعة المهارات التي يحتاجها الشباب لمواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة بشكلٍ فعال في صياغة مستقبل مستدام، منوهًا: أن هذا العام الدراسي الجامعى 2024-2025 ؛ بصدد تخريج أول دفعة متميزة لبرنامج "STEM".

ومن جهتها، أعلنت الدكتورة ماريان ميلاد عن فوز أفضل خمسة مشروعات وهم: مشروع"Wave energy "from concept to reliability، ومشروع" The "glory stairs of avengers، ويهدف إلى توليد الطاقة من مصادر متجددة، ومشروع "kidney+app"؛ لعلاج إحدى مشكلات الرعاية الصحية، تحديدًا الفشل الكلوي، ومشروع "Vertical agriculture"؛ لحل مشاكل الزراعة تحديدًا نقص الرقعة الزراعية، ومشروع"Parkn Bridge"؛ لحل مشكلة الازدحام المروري، وحصول كل مشروع على مبلغ مالى قدره (ألف جنيه).

شهد افتتاح المعرض حضور؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حلمي الحفناوى القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمانى شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلى المستشار الاعلامى لرئيس الجامعة، إلى جانب لفيف من ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وحشد من الإعلاميين، وطلاب الجامعة.



جدير بالذكر؛ ان معرض جامعة أسيوط تتضمن (28) مشروعًا؛ منها: مشروع "kidney+app"؛ لعلاج إحدى مشكلات الرعاية الصحية، تحديدًا الفشل الكلوي، ومشروع "Smart irrigation system، ومشروع "E-irrigation؛ والذي يهدف إلى حل مشكلة الري التقليدي.

إلى جانب عدد كبير من المشروعات الزراعية، والبيئية مثل: مشروع "Vertical agriculture"؛ لحل مشاكل الزراعة تحديدًا: نقص الرقعة الزراعية، ومشروع "from "Plastic to Path؛ لإعادة تدوير المخلفات مثل: البلاستيك، ومشروع "Sustainable farm"؛ لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، واستغلالها في التشغيل الكامل للمزرعة، ومشروع" Lift bridge "، ومشروع " M.O.R.G bridge (bascule bridge from palm wood )، ومشروع" Parkn bridge "؛ لحل مشكلة الازدحام المروري، ومشروع "Life line"؛ لتنقية الملوثات الموجودة في الهواء، ومشروع"LED For Groundwater Extraction؛ ويهدف إلى استصلاح المناطق الصحراوية من خلال توفير مياه، وكهرباء، فضلًا، عن مشروع كلٍ من Buckthron leaves for " purification "، ومشروع " Red magic water filter "، ومشروع " Sugar can fiber filter "، ومشروع " Natural boosting local banana "، ومشروع " Capillary property for water purification" ؛ وذلك لتنقية المياه باستخدام مواد طبيعية.

كما ضم المعرض- أيضًا- ؛ مشروعات عديدة لتوليد الطاقة، منها مشروع "Invincible subway"، ومشروع "The glory stairs" ومشروع "Generating energy using feet steep "، ومشروع "Energy house"، ومشروع "Turning waste to energy"، ومشروع "Generating electricity by galvanic cells"، ومشروع " From light to motion: solar powered car، ومشروع " Generating electricity using sand"، ومشروع " Hydropower generator system "، ومشروع " Wave energy "، ومشروع "Generating electricity by road hump"، ومشروع " Wind energy" ؛ وذلك لتوليد الطاقة من مصادر متجددة.



وعقب الافتتاح؛ تم إهداء دروع التكريم لكلٍ من: رئيس الجامعة، ومحافظ أسيوط، إلى جانب تكريم محكمىّ المشروعات وهما الدكتور: وليد ابوالوفا أستاذ مساعد بكلية الهندسة، والدكتور عمر عبد الجابر مدرس بكلية الهندسة، فضلًا عن تكريم، وتسليم شهادات تقدير؛ للطلاب المشاركين بالمعرض.

