إجراء القرعة العلنية لترخيص 150 تاكسي و100 سيارة أجرة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 100 سيارة أجرة ( 70 سيارة ميكروباص 14 راكب - 30 سيارة تُمناية 8 راكب) و150 سيارة تاكسي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تكليف إدارة المواقف بقيادة يسري سند مدير الإدارة لتحديد موعد للقرعة العلنية لاختيار الفائزين وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بفتح باب الترخيص لسيارات التاكسي والميكروباص والتمناية.

إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين

ولفت محافظ أسيوط إنه تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير الجاري، لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من الأعداد المطلوبة بترخيص سيارات التاكسي وتحديد يوم الخميس 13 فبراير لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من الأعداد المطلوبة لسيارات الأجرة (ميكروباص - تمناية) بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة الساعة العاشرة صباحًا بحضور المتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقدم لطلبات الحصول على ترخيص 150 تاكسي وخطوط سير جديدة ل 100 سيارة أجرة تابعة لإدارة المواقف، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بمدينة أسيوط والمدن الجديدة وبين المحافظة وبعض المحافظات الأخرى، تشمل 15 سيارة ميكروباص 14 راكب لخط أسيوط الجديدة / الأزهر و15 سيارة ميكروباص 14 راكب لخط مدينة ناصر / المعلمين.

فضلًا عن 10 سيارات ميكروباص 14 راكب للعمل على خط المعلمين/ مرسى مطروح و10 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط المعلمين/الأسكندرية و10 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط مدينة أسيوط الجديدة "داخلي" بالإضافة إلى 5 سيارات ميكروباص 14 راكب لخط عرب المدابغ / المحطة و5 سيارات ميكروباص لخط مدينة ناصر الجديدة "داخلي" كما يتم التقديم لعدد 10 سيارات 8 راكب للعمل على خط النورس الوليدية / مساكن محطة الكهرباء/ 14 عمارة بجوار ميدان أسماء الله الحسنى و10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المجاهدين/ ميدان المجذوب/المحطة و10 سيارات 8 راكب للعمل على خط المعلمين/مساكن التمليك البحري والقبلي/السادات/ المحطة ذلك ضمن خطة المحافظة لتسهيل حركة النقل بين المدن وداخلها، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين.

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