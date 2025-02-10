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محافظات

ضبط 4 أطنان ألبان غير صالحة داخل مركز تجميع بدون ترخيص بأسيوط

لبن غير صالح للاستهلاك
لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بأسيوط، فيتو

 قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم ضبط 4 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مركز تجميع ألبان بدون ترخيص فضلًا عن 244 كجم لحوم ومشتقاتها غير صالحة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بمركز ديروط ضمن الجهود التي تبذلها المحافظة للرقابة على الأسواق والمحال العامة والمطاعم لمكافحة الغش التجاري أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة ومطاعم المأكولات

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية شنت حملة تموينية مكبرة بالاشتراك بين إدارة تموين ديروط برئاسة كامل عبدالباسط ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي ومديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور صلاح علي قطب في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة ومطاعم المأكولات، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والحد من المخالفات التموينية وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط مركز تجميع ألبان بدون ترخيص بمركز ديروط. 

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه خلال التفتيش، تم العثور على 4 أطنان لبن داخل تنكات وبراميل، وكانت الكمية غير صالحة للاستهلاك بسبب وجود شوائب كما تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط كميات من المواد الخطرة المستخدمة في الغذاء، والتي تشمل شيكارة زنة 50 كجم صودا كاوية وشيكارة زنة 60 كجم هيدروجين بيروكسيد وموتور يستخدم في العمليات غير المشروعة. 

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

 وفيما يخص اللحوم تم ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك، وتتضمن 48 كجم لحوم جاموسي هندي مجمد و22 كجم لحوم بقرية أمريكية مجمدة و19 كجم لحوم متنوعة مجمدة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الكبدة واللحوم المفرومة والعجائن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي أيضًا، ومن بينها 18 كجم كبدة جاموسي هندي و14 كجم كبدة بقرية أمريكية و48 كجم كبدة قطع و24 كجم لحمة مفرومة  و23 كجم عجينة حواوشي و7 كجم كفتة محمد و8 كجم كبدة وقوانص و9 كجم فراخ و4 كجم دهون حيوانية بالإضافة إلى ضبط 9 كجم سمك ماكريلا و7 كجم سمك بلطي و13 كجم سمك مكرونة مجمدة مجهولة المصدر، كلها غير صالحة للاستهلاك وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ضبط 672 كجم زيت طعام مجهول المصدر بحملة تموينية في أسيوط

ضبط 12 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبداري في أسيوط

 

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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