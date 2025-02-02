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جامعة أسيوط تفوز بتمويل أكاديمية البحث العلمي لـ8 مشروعات تخرج

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ فوز (8) مشروعات للتخرج بجامعة أسيوط، والمقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك ضمن برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي" للعام الأكاديمي 2024-2025؛ لطلاب الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد العليا،  تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

دعم المشروعات الطلابية المميزة

وثمّن رئيس جامعة أسيوط ؛ جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم المشروعات الطلابية المميزة، وإتاحة الفرصة للطلاب لتطبيق معارفهم في مشروعات تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في مختلف التخصصات، والدفع بأفكارهم لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته.

توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع ومواكبة التطورات في المجال الهندسي

 وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ الطلاب الفائزين بتمويل مشروعاتهم، وقدرتهم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع ومواكبة التطورات في المجال الهندسي؛ مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تحقيق منظومة متكاملة للابتكار وتعزيز قدرات طلابها البحثية، وتحفيزهم على تطوير مشروعات تتسم بالابتكار وقابلية التطبيق؛ مما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات ريادية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ أن المشروعات تم اعتمادها من قِبل اللجان الفنية بالأكاديمية وفق معايير دقيقة تعكس جودة الأفكار المقدمة وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور خالد صلاح عميد كلية الهندسة؛ أن مشاركة الكلية في البرنامج جاءت بدعم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت مرغني عميد الكلية السابق، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب السابق.

وكشف الدكتور خالد صلاح؛ أن كلية الهندسة بجامعة أسيوط فازت بـ (7) مشروعات تخرج، منها (3) مشروعات من قسم هندسة الميكاترونيات، و(2) من قسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج، و(2) من قسم الهندسة الكهربائية؛ وتضمنت المشروعات الفائزة مشروع تصميم وتنفيذ وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر لمركبات خلايا الوقود، ومشروع تصميم وتصنيع نظم للحماية من الصدمات باستخدام مواد مركبة، ومشروع روبوت مساعد طبي متعدد الوظائف مع معالجة لغة متقدمة، ومشروع نظام رفع السيارات الذكي المتكامل، ومشروع روبوت لتنظيف سطح المسطحات المائية، ومشروع نظام توزيع المياه المتكامل مع انترنت الأشياء، ومشروع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات مصنعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، بإجمالي تمويل (412) ألف جنيها.

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و أضاف الدكتور محمد صفوت أبورية القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ أن الفرق التي حصلت على الدعم من البرنامج قد اشتملت علي (55) طالبًا من طلاب الكلية مقسمة علي (7) فرق طلابية وشارك في الإشراف عليها (13) من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما فاز الطالب عمر أحمد درويش، في مشروع " من النفايات إلى الثروة، إنتاج الإيثانول والغاز الحيوي من مخلفات المطابخ باستخدام تقنية المزارع المختلطة"، وذلك بتمويل يبلغ (150) ألف جنيه.

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