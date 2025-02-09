رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من الكليات|صور

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد؛ جولة تفقدية داخل عدد من كليات الجامعة؛ وذلك لمتابعة انتظام الدراسة، والتأكد من انضباط العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م.

رئيس جامعة أسيوط يتفقد الكليات

وتضمنت جولة رئيس جامعة أسيوط ؛ تفقًُد كليات: الآداب، وعلوم الرياضة، والصيدلة، والطب، وذلك برفقة؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور عمداء الكليات، ووكلائها، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وأفراد الجهاز الإداري بالكليات المختلفة.

وأكد الدكتور المنشاوي: أن جامعة أسيوط قد أنهت خلال الأيام الماضية الاستعدادات المهمة لاستقبال أنشطة وفعاليات الفصل الدراسي الثاني، والتي تضمنت إعلان الجداول الدراسية، وتجهيز القاعات والمدرجات، ومراجعة أعمال الصيانة والتطوير لكافة المنشآت والقطاعات الجامعية، فضلًا عن متابعة جاهزية المدن الجامعية؛ لاستئناف استقبال الطلاب، وضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

واستهل الدكتور المنشاوي جولته؛ بزيارة كلية الآداب، والتي تفقد خلالها أعمال امتحانات الفرقة الثانية من دبلوم الدراسات الإسلامية، لطلاب الدراسات العليا (الفصل الدراسي الأول)، والتي يشارك بها (٨٠) طالبًا، وذلك بمدرج الدكتور سليمان حزين، إلي جانب تفقد عدد من قاعات المحاضرات، فضلًا عن متابعة أعمال الصيانة والتطوير الجاري إجرائها للواجهات الخارجية، للمبنى الإداري بالكلية، وذلك بحضور الدكتور مجدي علوان عميد الكلية، ولفيف من الوكلاء، ورؤساء الأقسام، والأساتذة، والإداريين بالكلية.

وتابع رئيس الجامعة جولته؛ بتفقد العملية التعليمية داخل عدد من المدرجات الدراسية، بكلية علوم الرياضة، بحضور الدكتور عماد سمير عميد الكلية، ولفيف من الكادر الأكاديمي، والإداري بها، والتي أكد خلالها حرص الجامعة علي توفير كافة سبل الدعم، والرعاية اللازمة لكافة الطلاب، لافتًا إلى الطفرة التي شهدتها الكلية في أعمال التطوير والتجديد؛ لملاعب، ومنشآت الكلية، وقاعات المناقشات، والمدرجات، والتي تعكس كفاءة الجامعة؛ كمؤسسة تعليمية رائدة في صعيد مصر، ودورها في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في جميع التخصصات، متمنيًا للطلاب بداية دراسية موفقة، ومزيد من التقدم، والازدهار.

والتقى رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته؛ بعدد من الطلاب داخل مدرجات كليتيّ الصيدلة، والطب بالجامعة، موجهًا إياهم بضرورة الاجتهاد فى الدراسة العلمية، والعملية، وتعزيز طاقاتهم الإبداعية، ونشر روح التعاون بينهم، ومؤكدًا علي توفير جميع التسهيلات، والتيسيرات للطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة لهم لتحقيق التميز علي كافة المستويات، وذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة جيهان نبيل عميد كلية الصيدلة، وعدد من الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين.

وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الأداء المُنضبط، والحضور المنتظم؛ لكافة القائمين على العمل الأكاديمي، والإداري بكليات الجامعة المختلفة، وهو ما يعكس انتظام الفصل الدراسي الثاني منذ يومه الأول على نحوٍ جيد، مؤكدًا إن إدارة الجامعة حريصة علي فتح أبوابها للطلاب؛ للتعرف على مشاكلهم، وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم؛ بما يسهم في انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وخلق روح الإبداع والتميز لدى الطلاب؛ بما يمكنهم من المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلى، والدولى.

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