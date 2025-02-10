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محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المحال التجارية والهايبرات استعدادا لرمضان

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد المحال التجارية والهايبرات، فيتو

 تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المحال التجارية والهايبرات بمدينة بني سويف في إطار الاستعدادات المكثفة لشهر رمضان المبارك.

جاءت الزيارة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية وضمان استقرار الأسعار، وتقديمها للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

محافظ بني سويف يتابع توافر السلع التموينية

 وخلال جولته، تابع محافظ بني سويف، توافر السلع التموينية والاستراتيجية مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز والبقوليات، إضافة إلى اللحوم والدواجن، مؤكدًا على أهمية ضخ كميات إضافية من هذه السلع في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

 

كما استمع محافظ بني سويف، إلى آراء المواطنين حول توافر السلع وأسعارها، حيث أشار البعض إلى التوافر الجيد للسلع الأساسية والخصومات التي تقدمها المنافذ، في حين طالب البعض الآخر بزيادة المعروض من بعض السلع، وهو ما وجه المحافظ بمتابعته مع الجهات المعنية لتوفيرها بالكميات الكافية.

 

تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار 

 من جهته، أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية تعمل بالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية للأسواق والمنافذ، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين أن محافظة بني سويف، تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لمبادرة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مشيرًا إلى وجود رقابة مستمرة لضمان التزام التجار بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة.

 

تفعيل خطوط الشكاوى للمواطنين

 وفي ختام الجولة، شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو احتكار السلع، مع تفعيل خطوط الشكاوى للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات.

 

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة: اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، على يوسف رئيس مدينة بني سويف، علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مسؤولي التموين والوحدة المحلية.

 

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