تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية وتنفيذ حملات رقابية شاملة على الأسواق والمخابز والمستودعات خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير 2025، في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تشديد الرقابة على المنشآت التجارية

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق لضمان حماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى التصدي لكافة صور الغش التجاري.

وأشار التقرير الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 66 مخالفة بالمخابز البلدية، منها محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفات تتعلق بنقص الوزن وتدني مستوى النظافة، كما تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في بعض المحلات التجارية، مثل الشعرية والمياه المعدنية ومستحضرات التجميل.

ضبط مواد بترولية تم بيعها بالسوق السوداء

فيما يتعلق بالسلع مجهولة المصدر، أسفرت الحملات عن ضبط طن دقيق، 500 كجم أرز، 1000 عبوة بطاطس شيبسي، بالإضافة إلى سلع أخرى بدون فواتير، كما تم ضبط كميات من المواد البترولية المدعمة تم بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير محاضر ضد تجار تموينيين لبيع مواد تموينية مثل السكر وزيت الطعام في السوق السوداء، وضبط كميات من السجائر المهربة وزيوت السيارات مجهولة المصدر.

وشملت الحملة أيضًا محطات الوقود ومستودعات الغاز، حيث تم ضبط كميات من السولار والبنزين المدعوم تم بيعها بشكل غير قانوني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في هذه القطاعات.

عدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار

من جانب آخر، تم تحرير محاضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم التزامهم بالقوانين المتعلقة بفتح المحلات وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم حمل العاملين شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وفقًا للتعليمات.

تستمر محافظة بني سويف في تكثيف حملات الرقابة لضمان سلامة الأسواق وضبط الأنشطة التجارية بما يتماشى مع المصلحة العامة.

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