رئيس إهناسيا ببني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تفقد العميد أحمد علاء، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، سوق اليوم الواحد والتأكيد على خفض الأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين.

جهود الوحدة المحلية لمركز اهناسيا ببني سويف

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام رئيس مركز ومدينة إهناسيا، بعقد اجتماع بمسئولي الرصد على مستوى الوحدة المحلية، وتم التأكيد على رصد جميع المشكلات بالمدينة والقرى وعرضها لسرعة ايجاد الحلول المناسبة لها

رئيس مركز اهناسيا ببني سويف

فيما قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بعمل الصيانه اللازمه لإصلاح وصيانة الكشافات بمنطقة طريق اهناسيا البدينى من ناحيه بحرى البلد مع الإلتزام بنسبه الترشيد حسب التعليمات وتم عمل الصيانه اللازمة لإصلاح الأعطال وصيانة الكشافات بمناطق التوزيع والبوتجاز والمرور والكازينو والشوارع الجانبيه مع الالتزام بنسبه الترشيد حسب التعليمات وتم عمل الصيانه اللازمه لإصلاح الأعطال وصيانة الكشافات بالورشه الخاصه بأعمال الكهرباء بالوحده وذلك لإعادة تشغيلها مره ثانية.

تمهيد الطرق ورفع التراكمات وصيانة كشافات الإنارة

كما قامت الوحدات المحلية القروية بـ مركز اهناسيا ببني سويف، بتمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبه وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد وكذلك متابعة الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرى مركز اهناسيا.

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