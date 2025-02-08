السبت 08 فبراير 2025
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انتظام الدراسة بـ193 مدرسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني ببني سويف

انتظام الدراسة بالفصل
انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/ 2025، حيث انطلقت العملية التعليمية في 193 مدرسة، تستقبل أكثر من 180 ألف طالب وطالبة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية. 

 

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ببني سويف

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه من المقرر أن تنتظم الدراسة غدًا في أكثر من 1340 مدرسة على مستوى المحافظة، لاستقبال ما يزيد عن 825 ألف و700 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة والفنية.

 

محافظ بني سويف ووكيلة التعليم

 

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العملية التعليمية من خلال تقرير أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أشارت إلى تواصلها المباشر مع مديري إدارات التعليم منذ الصباح الباكر لمتابعة انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

 

وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة متابعة انضباط المدارس والتأكد من التزام جميع العاملين بالعملية التعليمية، موجهًا رؤساء المدن والقرى بتكثيف حملات النظافة وإزالة المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس، لضمان بيئة تعليمية ملائمة.

 

الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني بطابور الصباح

 

كما شددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح، مع الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني، إلى جانب الإذاعة المدرسية التي تساهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، والتوعية بالمشروعات القومية ومبادرة "حياة كريمة".

 

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى توجيهاتها لإدارات المدارس بشأن تخصيص الحصة الأولى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى رفع الوعي حول أخطار التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.

 

وتضمنت التوجيهات أيضًا ضرورة حضور مديري المدارس قبل بدء اليوم الدراسي، والمرور على المباني للتأكد من جاهزيتها، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد خروج جميع الطلاب والعاملين. كما تم التشديد على استمرار مسئول الأمن في مراقبة بوابة المدرسة، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول، مع تخصيص مواعيد محددة لاستقبال أولياء الأمور للإطلاع على أوضاع أبنائهم، والإعلان عن هذه المواعيد في مدخل المدرسة.

 

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ببني سويف

 

تسجيل الغياب الكترونيا وإخطار أولياء الأمور

 

كما تم التأكيد على تسجيل الغياب الإلكتروني بشكل دوري، وإخطار أولياء الأمور بحالة الحضور والغياب الخاصة بأبنائهم، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والابتعاد عن أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي. 

 

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية، إلى جانب تنفيذ خطط المتابعة الميدانية للمدارس عبر فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، والعمل على حل أي عقبات قد تواجه المدارس.

 

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