محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلًا رمضان بشرق النيل

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أول معرض لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بشرق النيل ضمن سلسلة معارض "أهلًا رمضان"، وذلك بمدينة بني سويف الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض التموينية بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، وعلاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد معرض أهلًا رمضان

وخلال جولته، تفقد محافظ بني سويف، أقسام المعرض، الذي يُقام بالحي الثاني بجوار مدرسة الصفا والمروة، حيث يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، مثل السكر، الأرز، المكرونة، الزيوت، البقوليات، ياميش رمضان، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، المنظفات، الخضروات والفاكهة، وغيرها من المنتجات الضرورية، والتي تُعرض بأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها في الأسواق، مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة المحافظة لتوسيع نطاق الأسواق والمنافذ التموينية، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها. كما أشار إلى أن بني سويف شهدت خلال الفترة الماضية تكثيفًا لجهود إقامة أسواق "اليوم الواحد" ومعارض "أهلًا رمضان" بمختلف المراكز والمدن، لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

محافظ بني سويف: دعم الأسر محدودة الدخل

وأوضح محافظ بني سويف، أن التوسع في إقامة هذه المعارض يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة المنافذ التموينية، وتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مما يساهم في تقليل حلقات الوساطة وخفض الأسعار، بالإضافة إلى دعم الأسر محدودة الدخل عبر توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بمحافظة بني سويف، أن تنظيم هذه المعارض يتم وفقًا لتوجيهات المحافظ، من خلال لجنة الأسواق والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية والجهات المعنية، لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة عدد الأسواق المؤقتة والثابتة لخدمة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

تموين بني سويف: توفير احتياجات المواطنين خلال رمضان

فيما أشار المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، إلى أن المديرية تتابع بشكل مستمر جودة السلع المعروضة، وتعمل على توفير كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مع استمرار التنسيق مع الغرفة التجارية وشركات القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

أما المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، فقد أوضح أن إقامة هذه المعارض بالمدينة جاء بتوجيهات مباشرة من المحافظ، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، لضمان وصول الخدمات التموينية للمواطنين بشرق النيل، خاصة مع التزايد المستمر في عدد السكان، مما يتطلب تعزيز الجهود لتوفير المنافذ التموينية بشكل دائم ومستمر.

وأشاد رئيس الجهاز بالدعم الكبير من محافظ بني سويف لهذه المبادرات والتوسع فيها لتشمل مختلف المناطق، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة بني سويف يساهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

محافظ بني سويف يستمع لاراء المواطنين

وخلال جولته، استمع محافظ بني سويف، إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات والسلع المتوفرة، حيث أشادوا بجودة المنتجات والأسعار المخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، وطالبوا بتمديد فترة إقامة هذه المعارض وزيادة عدد الأسواق المماثلة في مختلف مناطق المحافظة.

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