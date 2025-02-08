أثقال بني سويف تحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي الشباب والرياضة ولاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة على تحقيقهم 11 ميدالية متنوعة (ذهبية، فضية، وبرونزية) في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال "رجال/سيدات" تحت 15، 17، و20 سنة، والتي تستضيفها مدينة رأس البر بمحافظة دمياط في الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025م، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيدًا بأداء أبناء وبنات بني سويف في البطولة.

فوز لاعبي بني سويف بـ11 ميدالية برفع الأثقال

من جانبه، أوضح هشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، أن لاعبي المشروع حصدوا 9 ميداليات ذهبية، فضيتين، وبرونزية واحدة، وشملت قائمة الفائزين كلًا من بسمة رمضان عبد الوهاب، سندس محمد عبد القادر، هناء آمين عبد الوهاب، آلاء جنيدي تمام، عبده محمد عبد الوهاب، بدوي محمد بدوي، محمد خالد عبد الستار، عبد الرحمن أشرف عبود، وعبد الله سيد عبد الحميد، الذين تألقوا في مختلف الأوزان والمراحل العمرية، محققين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، عن تقديره لجهود كافة القائمين على المشروع، مشيدًا بدور المدربين، ومنهم الكابتن أحمد محمد عبد العزيز، مدرب مرحلة الصفوة، والكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، مدرب مرحلتي الناشئين والشباب، إلى جانب مرافقة الأستاذة سهى محمد، المدير المالي للمشروع، والإداري كابتن ربيع هاشم.

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