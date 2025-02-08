مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكك الحديدية ببني سويف

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه إثر تصادم قطار به أمام قرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ مصرع طفل اسفل قطار ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بطفل يبلغ من العمر 9 سنوات خلال عبوره شريط السكك الحديدية أمام قرية غياضة الغربية بدائرة مركز ببا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور طارق عباس إلى موقع البلاغ، وتم إخلاء جثة المتوفى ويدعى؛ سعد محمد سعد، 9 سنوات، ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

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