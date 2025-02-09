محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية في المدارس

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 /2025م، والذي كان قد انطلق "أمس" في 193 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، حيث انتظمت الدراسة "اليوم الأحد" بكامل طاقتها في أكثر من 1340 مدرسة، تستقبل أكثر من 825 ألفا و700 طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال والتعليم الأساسي"ابتدائي وإعدادي" والمرحلة الثانوية "عام وفني" على مستوى المحافظة.

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة

جاء ذلك ضمن تقرير،أعدته الدكتورة أمل الهواري، وكيل تعليم بني سويف، تضمن الإشارة إلى زيارتها "صباح اليوم" تفقدت خلالها عددًا من المدارس بمدينة بني سويف لمتابعة انتظام الدراسة، وشملت: مدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية، مدرسة عليه رشدي الإعدادية، وذلك في حضور: محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، أحمد عزت مدير إدارة غرب بني سويف.

وخلال الزيارة تم الاطمئنان على انتظام سير الدراسة ووصول جميع الكتب وتوزيعها على المدارس، بجانب متابعة إجراءات توزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول الدراسية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام وانضباط سير العملية التعليمية، والتوجيه بالمتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب، وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد المدارس

كما تفقدت وكيل تعليم بني سويف، قاعات رياض الأطفال ومختلف الفصول ومعامل العلوم وحجرات الأنشطة ومعامل الأوساط، فضلا عن تبادل الحوار بين رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات وبعض الطلاب والتلاميذ حول أهمية الانتظام في الحضور للمدرسة وتحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسي.

فيما أكدت وكيل تعليم بني سويف، استمرار المتابعة الجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وبالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، والتأكيد على وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب في جميع المراحل، والتشديد على التزام المدارس بجداول الإشراف مع بداية اليوم الدراسي، وأثناء الفسحة، وموعد الانصراف من المدرسة، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

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