الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع انتظام العملية التعليمية في المدارس

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 /2025م، والذي كان قد انطلق "أمس" في 193 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، حيث انتظمت الدراسة "اليوم الأحد" بكامل طاقتها في أكثر من 1340 مدرسة، تستقبل أكثر من 825 ألفا و700 طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال والتعليم الأساسي"ابتدائي وإعدادي" والمرحلة الثانوية "عام وفني" على مستوى المحافظة.

محافظ بني سويف يتابع انتظام الدراسة

جاء ذلك ضمن تقرير،أعدته الدكتورة أمل الهواري، وكيل تعليم بني سويف، تضمن الإشارة إلى زيارتها "صباح اليوم" تفقدت خلالها عددًا من المدارس  بمدينة بني سويف لمتابعة انتظام الدراسة، وشملت: مدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية، مدرسة عليه رشدي الإعدادية، وذلك في حضور: محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، أحمد عزت مدير إدارة غرب بني سويف.

وخلال الزيارة تم الاطمئنان على انتظام سير الدراسة ووصول جميع الكتب وتوزيعها على المدارس، بجانب متابعة إجراءات توزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول الدراسية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام وانضباط سير العملية التعليمية، والتوجيه بالمتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب، وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد المدارس

كما تفقدت وكيل تعليم بني سويف، قاعات رياض الأطفال ومختلف الفصول ومعامل العلوم وحجرات الأنشطة ومعامل الأوساط، فضلا عن تبادل الحوار بين رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات وبعض الطلاب والتلاميذ حول أهمية الانتظام في الحضور للمدرسة وتحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسي.

فيما أكدت وكيل تعليم بني سويف، استمرار المتابعة الجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وبالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، والتأكيد على وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب في جميع المراحل، والتشديد على التزام المدارس بجداول الإشراف مع بداية اليوم الدراسي، وأثناء الفسحة، وموعد الانصراف من المدرسة، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب. 

السيطرة على حريق محدود بإستاد التربية والتعليم ببني سويف

تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف

أجهزة الأمن ببني سويف تكشف غموض مقتل تاجر عقارات

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكك الحديدية ببني سويف

رئيس إهناسيا ببني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أثقال بني سويف تحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية

انتظام الدراسة بـ193 مدرسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني ببني سويف

تعطل مفاجئ بمعدية ركاب نيلية بمركز ببا في بني سويف

القومي للمرأة ببني سويف يكرم العاملين بسجل مدني إهناسيا تقديرًا لجهودهم

مدير التأمين الصحي ببني سويف يوجه بتنظيم دخول المنتفعين وتسهيل الإجراءات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة ببني سويف اخبار محافظة بني سويف تعليم بني سويف وكيل تعليم بني سويف

مواد متعلقة

السيطرة على حريق محدود بإستاد التربية والتعليم ببني سويف

تحرير أكثر من 150 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف

أجهزة الأمن ببني سويف تكشف غموض مقتل تاجر عقارات

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكك الحديدية ببني سويف

رئيس إهناسيا ببني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أثقال بني سويف تحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية

انتظام الدراسة بـ193 مدرسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني ببني سويف

تعطل مفاجئ بمعدية ركاب نيلية بمركز ببا في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

اجتماع عاجل مع زيزو ووالده لحسم مصير تجديد تعاقده مع الزمالك

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

منوعات

المزيد

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية