الأحد 09 فبراير 2025
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السيطرة على حريق محدود بإستاد التربية والتعليم ببني سويف

حريق بإستاد التربية
حريق بإستاد التربية والتعليم ببني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادث حريق في استاد التربية والتعليم بحي مقبل، حيث اندلعت النيران في مراتب لعبة الجمباز الخاصة بتوجيه التربية الرياضية.

حريق بإستاد التربية والتعليم ببني سويف

وقد تسببت النيران في حالة من الذعر بين الطلاب في المدارس المجاورة، إلا أن العاملين في الاستاد ومدرسي مدرسة الثانوية الرياضية ببني سويف تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة باستخدام خرطوم مياه الملعب الرئيسي.

وانتقل محمد إمام، مسؤول الأمن بإدارة بني سويف التعليمية، إلى مكان الحريق فور تلقيه البلاغ، كما تم إخطار موجه عام التربية الرياضية بالحادث، وتدخل العاملون في الاستاد ومعلمو مدرسة الثانوية الرياضية، وتمكنوا من إطفاء النيران قبل أن تتفاقم.

إخماد الحريق بخرطوم مياه الملعب

وقع الحادث عندما فوجئ العاملون في الاستاد والمدارس المجاورة بتصاعد الدخان من الملعب الخلفي، الذي يُستخدم في الأنشطة الرياضية الفردية، وتبين أن النيران اشتعلت في مراتب الجمباز، وعلى الفور، تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة باستخدام خرطوم مياه الملعب الرئيسي.

وتم تحرير مذكرة بالواقعة، وقد تابع المسؤولون الحادث، مؤكدين أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات جسدية، إلا أنه أثار حالة من القلق والذعر بين الطلاب في المدارس المجاورة.

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