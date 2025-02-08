السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

أجهزة الأمن ببني سويف تكشف غموض مقتل تاجر عقارات

مديرية أمن بني سويف،
مديرية أمن بني سويف، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بـ محافظة بني سويف من كشف غموض مقتل تاجر عقارات مسن، وذلك بعد مرور 72 ساعة من التحقيقات المكثفة. 

 

بلاغ مقتل مسن ببني سويف

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من رئيس المباحث الجنائية اللواء محمد الخولى يفيد باختفاء رجل يبلغ من العمر 71 عامًا من إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف.

 

على الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية ببني سويف، لتتبع خيوط القضية، خلال التحقيقات، ثارت الشبهات حول أحد جيران المجني عليه وأحد أصدقائه وباستجوابهما، اعترفا بتورطهما في الجريمة.

 

وأكدا المتهمان في أقوالهما، أنهما توجها إلى القتيل بحجة ان لديهما منزلا يريدا شرائه له، باعتبار القتيل تاجر عقارات واحضر القتيل مبلغا ماليا معه أثناء مغادرته منزله مع المتهمين.

 

ألقوا جثته بمصرف زراعي

 

وأشار المتهمان خلال التحقيق إلى أنهما استغلا طلب القتيل لصلاة المغرب بعد معاينته لمنزل يريدان شراءه، وأنه موجود فى منزلهما، وقبل خروجه من منزلهما كمما فمه لمنعه من الاستغاثة، مما أدى إلى وفاته خنقًا ووضعوا شريط لاصق على فمه وبعد تنفيذ الجريمة، استأجرا سيارة سرفيس بمبلغ 300 جنيه لنقل الجثمان والتخلص منه في مصرف بقرية قلة بمركز اهناسيا ببني سويف.

 

وبفضل التحركات السريعة للأجهزة الأمنية ببني سويف، تمت مداهمة المتهمين والقبض عليهما. وخلال التحقيقات، اعترفا بسرقة مبلغ 11 ألف جنيه من القتيل كانت مع القتيل تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

 

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