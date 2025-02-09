الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 10 عاملات في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 10 عاملات بإصابات متفرقة مساء اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب تروسيكل على طريق الجيزاوية في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى قسم شرطة النجدة ببني سويف إخطارًا بالحادث، حيث انقلب التروسيكل بالقرب من قرية الحمام التابعة للمركز، على الفور، تم توجيه خمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

 

إصابة 10 عاملات في حادث ببني سويف

وتبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من العاملات، حيث تعرضت "إلهام. ج. ي" (30 عامًا) لكسر في الذراع الأيمن، بينما أصيبت "كريمة. ر. أ" (43 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، إضافة إلى إصابات متفرقة لبقية العاملات شملت سحجات وكدمات. شملت الإصابات "فاطمة. س. ك" (37 عامًا)، و"نهي. ب. ف" (37 عامًا)، و"رشا. ص. ع" (38 عامًا)، و"مروة. ف. س" (36 عامًا)، و"صفاء. ف. ع" (36 عامًا)، و"آية. م. م" (26 عامًا)، و"ميمنة. ف. س" (37 عامًا)، و"راوية. م. م" (36 عامًا).

 

تم نقل جميع المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، فيما واصلت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث.

 

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