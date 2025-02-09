إصابة 10 عاملات في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

أصيب 10 عاملات بإصابات متفرقة مساء اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب تروسيكل على طريق الجيزاوية في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى قسم شرطة النجدة ببني سويف إخطارًا بالحادث، حيث انقلب التروسيكل بالقرب من قرية الحمام التابعة للمركز، على الفور، تم توجيه خمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة 10 عاملات في حادث ببني سويف

وتبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من العاملات، حيث تعرضت "إلهام. ج. ي" (30 عامًا) لكسر في الذراع الأيمن، بينما أصيبت "كريمة. ر. أ" (43 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، إضافة إلى إصابات متفرقة لبقية العاملات شملت سحجات وكدمات. شملت الإصابات "فاطمة. س. ك" (37 عامًا)، و"نهي. ب. ف" (37 عامًا)، و"رشا. ص. ع" (38 عامًا)، و"مروة. ف. س" (36 عامًا)، و"صفاء. ف. ع" (36 عامًا)، و"آية. م. م" (26 عامًا)، و"ميمنة. ف. س" (37 عامًا)، و"راوية. م. م" (36 عامًا).

تم نقل جميع المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، فيما واصلت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.