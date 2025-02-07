الجمعة 07 فبراير 2025
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تعطل مفاجئ بمعدية ركاب نيلية بمركز ببا في بني سويف

تعطل معدية ركاب نيلية
تعطل معدية ركاب نيلية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن تعرض معدية ركاب بقرية كفر منصور بمركز ببا لعطل فني مفاجئ، مما أدى إلى توقفها أثناء نقل عدد من الركاب من البر الغربي إلى البر الشرقي عبر نهر النيل بدائرة مركز ببا، وجرى نزول الركاب والسيارات بشكل طبيعي دون خسائر.

 

بلاغ تعطل معدية ركاب نيلية ببني سويف

 

وفور وصول الإخطار عن طريق مركز السيطرة بديوان عام محافظة بني سويف، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأجهزة المعنية بسرعة الانتقال لموقع توقف المعدية، لاتخاذ ما يلزم بشأن إجراءات تسييرها والتأكيد على قسم الملاحة بالنقل النهري بضرورة المراجعة الدورية الفنية للمعديات.

 

وتنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف، انتقل محمد بكري رئيس مركز ببا، للموقع والتنسيق مع الجهات المعنية، لإخطار المحافظ، أولا بأول، بأي مستجدات، حيث أفاد رئيس مركز ببا، أنه انتقل على الفور إلى مكان المعدية بصحبة كل من المسطحات المائية والحماية المدنية ومأمور المركز ومسئول التراخيص بقسم الملاحة النهرية بهيئة النقل النهري.

 

دون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية

 

وأوضح رئيس مركز ببا، أن التعامل مع الموقف الطارئ تم دون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية، حيث  أنه كان مجرد جنوح اضطر إليه السائق بسبب العطل المفاجئ، وتم سحب المعدية إلى ناحية الشرق ونزول الركاب والسيارات بشكل طبيعي وآمن، كما قامت الجهة المسئولة عن التراخيص "هيئة النقل النهري"  بالحصول على الأوراق اللازمة حيث سيتم المراجعة الفنية والإجرائية مرة أخرى.

 

كما أفاد رئيس مركز ببا، أنه تم تحرير محضر بالواقعة بـ قسم شرطة ببا، وأنه تم التأكيد على قسم الملاحة بهيئة النقل النهري بالمراجعة الدورية لتراخيص المعدات وفحصها بشكل مستمر لعدم تكرار مثل تلك المواقف، خاصة وأنه توجد معديتان تعملان على هذا الخط، قد تعرضت الآخرى، منذ 4 أشهر تقريبا، لعطل مشابه، وأنه قد تم إبلاغ قسم الملاحة بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكرار.

 

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