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العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

العثور على توابيت
العثور على توابيت في فرنسا، فيتو

 نجح علماء الآثار في اكتشاف ٩  توابيت يعود تاريخها إلى 1300 عام، وذلك خلال عمليات الحفر الجارية في مدينة بوردو الواقعة جنوب غرب فرنسا.

 

العثور على ٩ توابيت في فرنسا

ومن جانبها أفادت صحيفة فيجارو  بأن هذه التوابيت دفنت قبل 1300 عام، وتعود إلى عصر السلالة الأولى لملوك الفرنجة. أي يعود تاريخها إلى القرنين الخامس -الثامن.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا الاكتشاف حدث بعد أن بدأت هيئة الآثار في بوردو العمل التمهيدي في ساحة رينوديل كجزء من خطط لتحضير المنطقة، ولم تتوقف الاكتشافات عند هذا الحد، إذ اكتشف علماء الآثار أيضا آثارا لطقوس دفن يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.

عمليات البحث عن آثار في فرنسا

وبلغ عدد القبور التي عثر عليها العلماء 20-30 قبرا، ثلاثة منها تعود إلى القرنين الحادي عشر والثالث عشر، وأربعة توابيت تعود إلى القرنين الخامس عشر والسابع عشر.

ووفقا للمشرفة على عمليات الحفر كامي فانوف، كانت هذه المقابر في العصور الوسطى تقع بجوار الكنائس، أي أن اكتشاف هذه القبور في هذه المنطقة ليس غريبا، نظرا لوجود كنيسة سانت كروا القريبة.

وقالت كامي فانون: "لكننا لم نكن نعرف إلى أي مدى تمتد المقبرة. والآن نراها بوضوح أكبر. إنها تمتد تقريبا إلى واجهة الكنيسة".

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فرنسا توابيت عمليات الحفر البحث عن آثار القبور

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