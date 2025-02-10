العثور على جثتين وإنقاذ 230 مهاجرا قبالة شواطئ فرنسا

عثِر على جثتين على شاطئ في شمال فرنسا ، فيما أنقذ 230 مهاجرا في البحر في اليوم نفسه في مضيق بادو كاليه خلال محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية.

العثور على جثتين على شاطئ فرنسا

وعثِر على جثة رجل على شاطئ تيرمينوس في بيرك" في با دو كاليه، كما "عثِر على جثة ثانية على بُعد 300 متر" من الأولى، وفق ما أعلنت السلطات في هذه المنطقة بشمال فرنسا لفرانس برس.

وأضاف المصدر ذاته قد يكون الأمر يتعلق بمهاجرين اثنين حاولا الصعود إلى قارب أجرة".

إنقاذ 41 شخصا حاولوا عبور مضيق بادو كالية

وبحسب مديرية البحرية في وبحر الشمال (بريمار)، أنقِذ 41 شخصا على الساحل بعد أن حاولوا دون جدوى ركوب قوارب على شواطئ بيرك في وقت باكر

وجرت الأحد محاولات عدة لعبور مضيق با دو كاليه للوصول إلى إنجلترا.

وأنقِذ "ما مجموعه 230 شخصا" في البحر خلال النهار، بحسب تقرير لـ"بريمار" نُشر مساءً.

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