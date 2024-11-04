زي النهاردة، العثور على تابوت توت عنخ آمون بعد عامين من اكتشاف مقبرته

توت عنخ آمون، كان على موعد مع الخروج للأضواء والشهرة في مثل هذا اليوم من عام 1924، عندما توصل العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر لاكتشاف تابوت الفرعون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.

من هو هوارد كارتر عالم المصريات الشهير؟

هوارد كارتر عالم آثار إنجليزي وخبير بعلوم المصريات، ولد بمدينة لندن في مقاطعة كينسينجتون، وقضى طفولته بشكل أساسي في سوافهام، وعاش مع عماته، واشتهر بسبب اكتشافه لمقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بمدينة الأقصر.

في عام 1891 وفي سن السابعة عشر، بدأ كارتر بدراسة النقش والرسم بمصر، وعمل بالاكتشافات الأثرية في بني حسن مقر مقابر أمراء مصر الوسطى، 2000 ق.م.

اشتهر هوارد كارتر أيضًا لأنه اكتشف آثارًا تعود للملكة حتشبسوت في مقبرة بالدير البحري في العام 1899 وتم عرض وظيفة على كارتر من قبل المجلس الأعلى المصري، وما لبث أن استقال بسبب خلاف بين حراس موقع أثري مصري وبعض السائحين الفرنسيين عام 1906.

كواليس اكتشاف تابوت توت عنخ آمون

توت عنخ آمون، هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، كان في التاسعة من عمره عندما أصبح فرعون مصر.

وتوت توت عنخ آمون اسمه باللغة المصرية القديمة يعني «الصورة الحية للإله آمون»، كبير الآلهة المصرية القديمة.

عاش توت عنخ آمون في فترة انتقالية في تاريخ مصر القديمة حيث أتى بعد إخناتون الذي حاول توحيد آلهة مصر القديمة في شكل الإله الواحد الأحد. وتم في عهده العودة إلى عبادة آلهة مصر القديمة المتعددة.

تم اكتشاف قبره عام 1922 في وادي الملوك من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر. وأحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم.

ويعدُّ توت عنخ آمون من أشهر الفراعنة لأسباب لا تتعلق بإنجازات حقَّقها أو حروب انتصر فيها كما هو الحال مع الكثير من الفراعنة، وإنما لأسباب أخرى تعدّ مهمة من الناحية التاريخية وأبرزها هو اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أي تلف، واللغز الذي أحاط بظروف وفاته، إذ اعتبر الكثير وفاة توت عنخ آمون في سن مبكرة جدًا أمرًا غير طبيعي وخاصة مع وجود آثار لكسور في عظمي الفخذ و‌الجمجمة، وزواج وزيره من أرملته من بعد وفاته وتنصيب نفسه فرعونًا.

كل هذه الأحداث الغامضة، والاستعمال الكثيف لأسطورة لعنة الفراعنة المرتبطة بمقبرة توت عنخ آمون التي استخدمت في الأفلام وألعاب الفيديو وجعلت منه أشهر الفراعنة لألغاز وأسئلة لا تزال بلا جواب، كما اعتبرها البعض من أقدم الاغتيالات في تاريخ الإنسانية.

أهمية كنوز توت عنخ آمون

ترجع أهمية مجموعة الملك توت عنخ آمون إلى العديد من الأسباب؛ أولها أن كنز الملك توت عنخ أمون هو أكمل كنز ملكي عُثر عليه ولا نظير له، إذ يتكون من ثلاثمائة وثمان وخمسين قطعة تشمل القناع الذهبي الرائع وثلاثة توابيت على هيئة الإنسان، أحدها من الذهب الخالص والآخران من خشب مذهب.

تعود أمتعة الملك توت إلى الأسرة الثامنة عشرة أشهر وأزهى عصور الدولة الحديثة حيث انفتحت البلاد على أقاليم الشرق الأدنى القديم بفضل الحملات العسكرية والعلاقات التجارية من تصدير واستيراد للموارد والمنتجات المصنعة ونشاط أهل الحرف والفنانين.