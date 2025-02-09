الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

سلسلة انفجارات في مخيم نور شمس بالضفة الغربية (فيديو)

انفجارات في طولكرم،
انفجارات في طولكرم، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن سلسلة انفجارات دوت في مخيم نور شمس شرقي طولكرم في الضفة الغربية، وقالت تلك المصادر إن قوات الاحتلال شرعت بتجريف وتدمير شارع المقبرة في المخيم.

 

 

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها أحبطت تسلل قوة مشاة راجلة قوامها 10 جنود من جيش الاحتلال خلال محاولتها التمركز داخل منزل في محور المنشية بمخيم نور شمس بالضفة الغربية.

سرايا القدس تنصب كمينا لقوات الاحتلال 

وقالت سرايا القدس في بيانها: "أوقعنا القوة بحقل من النيران وزخات الرصاص المباشر من المسافة صفر وحققنا إصابات مؤكدة، ونواصل الاشتباك مع قوات النجدة والإسناد".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الأمن قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية.

شهداء وجرحى في مخيم نور الشمس

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتحرك في مخيم اللاجئين نور الشمّس بالقرب من طولكرم.

وقال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي إن “القوات قتلت عددا من  الأشخاص واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة”.

واستشهدت سيدة بينما تمت إصابة زوجها بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم.

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مخيم نور شمس طولكرم الضفة الغربية قوات الاحتلال

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