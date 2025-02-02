الاحتلال يداهم منازل في طولكرم وضواحيها

غزة ، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منازل مواطنين في أحياء متفرقة من مدينة طولكرم وضواحيها، في ظل العدوان المتواصل عليها وعلى مخيمها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن قوات الاحتلال، ترافقها كلاب بوليسية، داهمت منزلا لعائلة السوداني في ضاحية عزبة الطياح جنوب المدينة، وفتشت محيطه ومركبات المواطنين المصطفة في المنطقة.

وأضافت أن قوة أخرى اقتحمت حي الرشيد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ودققت في هويات سكانها وحققت معهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما داهم جنود الاحتلال منازل في الحي الشرقي، لتضاف إلى عمليات المداهمة المتواصلة لمنازل المواطنين في أحياء المدينة التي تشهد انتشارا كبيرا للجنود المشاة والقناصة في المباني السكنية والتجارية، التي استولوا عليها وحولوها إلى ثكنات عسكرية.

وما زالت قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه المدينة ومخيمها، وسط فرض حصار مشدد عليهما، كما تواصل حصار مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي.

واستشهد أمس المواطن وحيد عمر وحيد ماضي "صباغ" (51 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، إثر إطلاق قناص للاحتلال النار عليه في حارة قاقون بالمخيم، ليرتفع عدد الشهداء خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها إلى أربعة.

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